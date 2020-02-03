Меган Маркл призналась в обмане для получения роли

3 февраля 2020     34
Меган Маркл призналась в обмане для получения роли

Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл, призналась, что пошла на обман ради получения роли в 2015 году. Об этом пишет таблоид The Sun.

По словам Маркл, на кастинге телесериала «Форс-мажоры» она солгала, что состоит в Гильдии киноактеров США. Актриса отметила, что в тот момент чувствовала себя настоящей мошенницей.

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость. Супруги рассказали о намерении создать собственную благотворительную организацию и жить в Великобритании и Северной Америке.

Кроме того, СМИ утверждают, что Маркл уже получила работу в Disney. Данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. Тем не менее, после семейного совета она одобрила желание внука отказаться от привилегий.

Источник: Газета Известия

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