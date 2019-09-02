Меган Маркл разорвала все связи с отцом-скандалистом

2 сентября 2019     18
Меган Маркл разорвала все связи с отцом-скандалистом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что больше не собирается общаться со своим отцом Томасом Марклом. Об этом сообщает издание The Sun.

Свое решение она объяснила «постоянными предательствами» со стороны родственника. Источники издания заявляют, что Меган Маркл и ее супруг принц Гарри не собираются когда-либо показывать своего сына Арчи Харрисона Томасу: «Это ужасно грустная ситуация, но Меган приняла сложнейшее решение о прекращении отношений с отцом. Разумеется, ей очень тяжело, но она должна защищать себя, мужа и ребенка».

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В воскресенье, 1 сентября, Томас Маркл дал интервью изданию Mail on Sunday. Мужчина посетовал, что ни разу не видел ни мужа дочери, ни ее ребенка. «Почему принц Гарри не взял самолет и не прилетел ко мне, чтобы попросить руки дочери? У него очевидно, нет проблем с арендой частных самолетов», — съязвил американец, намекнув на то, что Меган Маркл с сыном уже несколько раз летала в отпуск на частном борте. Мужчина заявил изданию, что ему даже не прислали фотографию внука.

В феврале сообщалось, что Меган Маркл неоднократно пыталась связаться с отцом и даже написала ему письмо. Подруги герцогини Сассекской отметили, что мужчина не звонит и не пишет ей, хотя ее номер не поменялся, а потом обвиняет дочь в нежелании общаться в многочисленных интервью британской прессе. Меган Маркл попросила родственника перестать впутывать в их отношения журналистов, но мужчина не послушал ее.

Перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл Томас Маркл договорился с папарацци о серии подложных снимков. На них мужчина сидит в интернет-кафе и читает новости о помолвке дочери, на втором портной якобы снимает с него мерки для костюма, на третьем Маркл читает о достопримечательностях Великобритании с чашкой кофе. Мужчину обвинили в желании нажиться на славе дочери. После этого он отказался ехать на церемонию, сославшись на проблемы с сердцем.

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Источник: Лента.Ру

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