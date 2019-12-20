Медаль за спасение ребенка вручили на Сенаторской елке в Симферополе

20 декабря 2019     12
Медаль за спасение ребенка вручили на Сенаторской елке в Симферополе

Сенаторская ёлка в пятый раз прошла в Симферополе под патронатом сенатора от Крыма Ольги Ковитиди. Праздник начался с анимированного представления в Государственном академическом музыкальном театре.

«Мы радуем всех сладкими призами и персональными подарками. Около 900 ребят сегодня на Сенаторской ёлке, и каждый получил свой подарок!», – рассказала Ковитиди.

На Сенаторскую ёлку пригласили победителей и призеров детских конкурсов, олимпиад и соревнований. Среди гостей был мальчик, спасший этим летом ребёнка, – ему вручили медаль за мужество от Российского союза спасателей, отмечает Крыминформ.

Напомним, 15 декабря главную новогоднюю ель России привезли в Московский Кремль. Дерево установили на Соборной площади. 23 декабря елку украсят в стиле народных промыслов. 25 декабря в Кремле состоится Общероссийская новогодняя елка. В ней примут участие почти 6 тыс. детей.

Источник: Газета Известия

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