Медведев анонсировал завершение строительства «Северного потока-2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на санкции США. Его слова приводит ТАСС.

Медведев заявил, что на это понадобится больше времени, однако ничего страшного в этом нет. По его мнению, «Газпром» знает альтернативные варианты, чтобы проложить газопровод. Он добавил, что на строительство все равно требуются месяцы, теперь же придется затратить на несколько месяцев больше. Медведев сказал, что в этом нет никакой катастрофы, тем более, когда Россия договорилась с украинцами по транзиту.

Ранее Дмитрий Медведев поручил правительству проработать возможность ответа на санкции США в отношении «Северного потока-2».

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который подписал президент США Дональд Трамп. После этого швейцарская компания Allseas приостановила строительство «Северного потока-2».

Источник: Лента.Ру