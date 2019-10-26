Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч). Об этом сообщила «Российская газета».

Доклад должен быть представлен до 2 декабря 2019 года. Отмечается, что на данный момент на территории России небольшое превышение скорости не является наказуемым.

25 сентября стало известно о том, что норма о понижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости до 10 км/ч может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством.

14 декабря 2018 года кабинет министров России поручил МВД и Минтрансу страны подготовить поправки в правила дорожного движения, предполагающие восстановление административного штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

До 1 сентября 2013 года в России уже действовал штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч, затем порог ограничения был увеличен до 20 км/ч.

Источник: Газета Известия