Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

26 октября 2019     9
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч). Об этом сообщила «Российская газета».

Доклад должен быть представлен до 2 декабря 2019 года. Отмечается, что на данный момент на территории России небольшое превышение скорости не является наказуемым.

25 сентября стало известно о том, что норма о понижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости до 10 км/ч может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством.

14 декабря 2018 года кабинет министров России поручил МВД и Минтрансу страны подготовить поправки в правила дорожного движения, предполагающие восстановление административного штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

До 1 сентября 2013 года в России уже действовал штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч, затем порог ограничения был увеличен до 20 км/ч.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 …


В Таиланде женщина «ожила» перед собственной кремацией
В Таиланде женщина «ожила» перед собственной кремацией

В Таиланде женщина подала признаки жизни за несколько минут до собственной кремации. Об этом сообщает The Sun. Финидж Сопаджорн (Phinij …


«Будем бить его дальше, как и били»: как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора
«Будем бить его дальше, как и били»: как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора

Во время пресс-конференции в Москве Конор Макгрегор оскорбил не только дагестанцев, но и весь российский народ. Об этом заявил промоутер …


Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67 человек
Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67 человек

Не менее 67 человек погибли в Эфиопии в результате столкновения протестующих с местными властями в различных частях страны со среды, …


Митрополит Тихон (Шевкунов) посетил Херсонес
Митрополит Тихон (Шевкунов) посетил Херсонес

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) обсудил директором музея-заповедника Еленой Морозовой реставрацию исторических памятников, которая проводится при поддержке фонда “Моя история”. В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты