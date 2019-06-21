Медведев допустил рекомендации россиянам отказаться от поездок в Грузию

21 июня 2019     12
Медведев допустил рекомендации россиянам отказаться от поездок в Грузию

В случае нагнетания в Грузии антироссийской истерии Россия порекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в эту страну. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди просто туда не поедут», — цитирует его в пятницу, 21 июня, ТАСС.

МИД даст соответствующие рекомендации, подчеркнул глава кабмина.

«Тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии», — отметил Медведев.

По его словам, попытки свалить на Москву вину за происходящие беспорядки — это передергивание реальной ситуации. В настоящее время в стране происходят «политические события, которые связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти», подчеркнул он.

Ранее в пятницу Министерство иностранных дел России предупредило россиян, которые направляются в Грузию или уже находятся там, о возможной опасности в связи с разгоревшимися в стране протестными акциями.

20 июня в Тбилиси прошли массовые акции протеста. Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже ситуация накалилась, в центре грузинской столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, в котором находилась российская делегация. Представители грузинской оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре Тбилиси.

МИД России выразил возмущение происходящим и заявил, что политические силы Грузии использовали важный международный форум «для выплескивания своих антироссийских настроений».

Источник: Газета Известия

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