Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах. Об этом он заявил на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

По его словам, обнуление налогов на Курилах — интересная инициатива. «Я сразу скажу, что нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса именно на этих островах», — подчеркнул Медведев, добавив, что правительство готово рассмотреть все предложения. Он пояснил, что Курилы «носят особый характер для страны».

Кроме того, власти выделят более 94 миллиардов рублей на реализацию мероприятий по развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Субсидия будет предоставлена на следующие три года.

Власти Японии не признают российского суверенитета над территорией Южных Курил. Москва не признает наличия оснований для территориального спора.

Источник: Лента.Ру