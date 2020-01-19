Медведев подвел итоги своей работы

19 января 2020     21
Медведев подвел итоги своей работы

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство с 2012 по 2020 год, подвел итоги своего премьерства. Он заявил, что в целом доволен тем, как правительство работало под его началом в течение восьми лет. Об этом он заявил в интервью Первому каналу.

Экс-глава правительства признал, что в ходе работы возникали трудности. Так, не удалось решить проблему роста реальных располагаемых доходов россиян. Он предположил, что это станет главной задачей правительства Михаила Мишустина.

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00:01 — 13 января

Медведев ушел в отставку 15 января 2020 года. Сам бывший премьер назвал причиной ухода с поста то, что он возглавлял правительство уже восемь лет — рекордный срок для новейшей истории России. Кроме того, он связал отставку с планами президента Владимира Путина по политическому обновлению страны, которые включают изменение Конституции.

Между тем, по неофициальным данным, причиной недовольства российского лидера работой российского правительства могли стать слабые результаты реализации национальных проектов. За несколько дней до отставки Медведева Счетная палата представила анализ итогов реализации 13 нацпроектов, в котором указала на их недостатки. В конце декабря 2019 года глава ведомства Алексей Кудрин говорил, что в нынешнем виде нацпроекты не приведут к прорывному росту российской экономики и качественному преобразованию в регулируемых ими сферах.

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) почти непрерывно падают с 2014 года. Между тем сам президент называл повышение доходов россиян одним из ключевых индикаторов экономического развития.

Источник: Лента.Ру

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