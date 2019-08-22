Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда до 30 сентября 2019 года оценит идею введения в России четырехдневной рабочей недели. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве в июне.

Ведомство должно оценить влияние потенциальной «четырехдневки» на экономику, производительность труда и социальную сферу. Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов России и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

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Пока неясно, как может измениться работа россиян. По действующим правилам, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. В большинстве организаций сотрудники работают по восемь часов пять дней в неделю. В случае сокращения только рабочих дней, им придется работать по 10 часов с понедельника по четверг. Однако нельзя исключать вероятность того, что будет рассматриваться вариант четырехдневки по восемь часов. Также неизвестно, какой день недели будет выбран в качестве третьего выходного.

В июне Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. Он отметил, что погоня за успехом может грозить россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, а это может существенно сказаться на производительности труда и экономике России.

В середине августа в поддержку слов Медведева выступила Федерация независимых профсоюзов. Она предложила рассмотреть идею сокращения рабочей недели до четырех дней без снижения зарплат. В организации напомнили, что высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сделал короткую рабочую неделю реальностью.

Источник: Лента.Ру