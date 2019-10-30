Медведев призвал глав регионов запустить планы инвестиционного развития

30 октября 2019     15
Медведев призвал глав регионов запустить планы инвестиционного развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал глав регионов разработать и утвердить планы по инвестиционному развитию субъектов Федерации. Об этом он заявил 30 октября в ходе заседания кабмина.

«Необходимо с учётом текущих реалий, результатов работы подготовить планы по привлечению инвестиций в различные отрасли экономики, а регионы должны запустить свои планы инвестиционного развития и принять меры по достижению целевых показателей прироста», –— сказал Медведев.

Контролировать эту работу Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину, передает ТАСС. Кроме того он поручил вернуться к подготовке закона об инвестиционных программах госкомпаний. По словам Медведева, приток инвестиций является важным фактором экономического роста, развития промышленных и инфраструктурных проектов, а также проектов в социальной сфере.

«Не подготовлен закон об инвестиционных программах — мы договаривались о том, что это сделаем, — о порядке их проработки, подготовки и принятия, это имеет большое значение для того, чтобы понимать, что в государственных компаниях происходит. Я просил бы к этому вопросу вернуться», –— приводит его слова официальный сайт правительства.

10 октября кабинет министров одобрил проект закона о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ (его называют Инвестиционным кодексом). Эта инициатива подразумевает гарантии бизнесу стабильности и неизменности ключевых параметров законодательства, влияющих на вложения.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе полицейские пресекли деятельность нелегального игорного
В Севастополе полицейские пресекли деятельность нелегального игорного

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города был установлен факт проведения незаконных …


Для флота РФ строят не имеющие аналогов в мире военные корабли
Для флота РФ строят не имеющие аналогов в мире военные корабли

В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных …


Финишная прямая: сквер на пр
Финишная прямая: сквер на пр. Острякова готовят к открытию

Реконструкция сквера на проспекте Генерала Острякова подходит к концу. Завершить все работы там планируют в течение недели. В список городских …


Новые вызовы: 13 судоремонтный завод ЧФ готов к ремонту гражданских судов
Новые вызовы: 13 судоремонтный завод ЧФ готов к ремонту гражданских судов

Каким 2019 год стал для черноморских судоремонтников, как складывается ситуация на ведущем предприятии черноморского судоремонта, председателю севастопольского отделения Союза журналистов …


Медведев призвал глав регионов запустить планы инвестиционного развития
Медведев призвал глав регионов запустить планы инвестиционного развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал глав регионов разработать и утвердить планы по инвестиционному развитию субъектов Федерации. Об этом он заявил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты