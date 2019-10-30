Медведев призвал глав регионов запустить планы инвестиционного развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал глав регионов разработать и утвердить планы по инвестиционному развитию субъектов Федерации. Об этом он заявил 30 октября в ходе заседания кабмина.

«Необходимо с учётом текущих реалий, результатов работы подготовить планы по привлечению инвестиций в различные отрасли экономики, а регионы должны запустить свои планы инвестиционного развития и принять меры по достижению целевых показателей прироста», –— сказал Медведев.

Контролировать эту работу Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину, передает ТАСС. Кроме того он поручил вернуться к подготовке закона об инвестиционных программах госкомпаний. По словам Медведева, приток инвестиций является важным фактором экономического роста, развития промышленных и инфраструктурных проектов, а также проектов в социальной сфере.

«Не подготовлен закон об инвестиционных программах — мы договаривались о том, что это сделаем, — о порядке их проработки, подготовки и принятия, это имеет большое значение для того, чтобы понимать, что в государственных компаниях происходит. Я просил бы к этому вопросу вернуться», –— приводит его слова официальный сайт правительства.

10 октября кабинет министров одобрил проект закона о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ (его называют Инвестиционным кодексом). Эта инициатива подразумевает гарантии бизнесу стабильности и неизменности ключевых параметров законодательства, влияющих на вложения.

Источник: Газета Известия