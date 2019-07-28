Медведчук назвал срок реализации мирного плана в Донбассе

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, сколько времени понадобится для урегулирования ситуации в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в интервью, опубликованном в воскресенье, 28 июля, порталом «112.ua».

«Мы говорим, что наш план может быть реализован. (…) И я говорю, что этот план может служить переговорной позицией не просто по реализации минских соглашений, а достижения мира и прекращения боевых действий», – заявил Медведчук. По его словам, «для этого надо 6-10 месяцев».

«Наш план предусматривает законодательную деятельность», — подчеркнул Медведчук. Также, по его словам, для реализации плана нужны политическая воля Киева и согласие Донецка и Луганска.

Медведчук отметил, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик готово воспринимать предложенный им мирный план «как переговорную позицию и готово на эту тему разговаривать».

Как отмечает «Газета.ru», ранее в Донбассе оценили предложения Медведчука. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР не поддерживают план политика, подразумевающий создание в Донбассе автономного региона Украины.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия