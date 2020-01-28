Медведчук представит ГД идею межпарламентского «нормандского формата»

28 января 2020     19
Медведчук представит ГД идею межпарламентского «нормандского формата»

Идея работы стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне парламентов будет представлена в Госдуме. Об этом во вторник, 28 января, рассказал глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук после обсуждения этой идеи с немецкими парламентариями в Берлине.

«На следующей встрече мы сделаем презентацию в Государственной думе. И после этого будет общая встреча делегаций парламентов, которые поддерживают эту инициативу, направленную на мирное урегулирование в Донбассе, в Страсбурге – делегаций всех четырех парламентов, которые и представляют собой парламентское измерение нормандского формата», — цитирует Медведчука ТАСС.

Он отметил, что обсудил данную инициативу с представителями власти Германии и получил поддержку.

Кроме того, Медведчук добавил, что тема урегулирования конфликта в Донбассе будет в апреле обсуждаться на международной конференции в Минске.

«Нас пригласили на конференцию о мире в Минск, которая будет 1-3 апреля. В повестке дня, которая мне передана, очень важные вопросы — мир в Донбассе, вопросы, касающиеся урегулирования ситуации с Крымом, вопрос о СМИ и свободе слова на Украине», — приводит ТАСС слова Медведчука.

20 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею о создании межпарламентского диалога в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Саммит лидеров «нормандской четверки», которая состоит из России, Украины, Германии и Франции, прошел в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия

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