Медведчук рассказал о предательстве Януковича

10 июля 2019     17
Медведчук рассказал о предательстве Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер страны Николай Азаров являются предателями. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Янукович и Азаров два года нагло и цинично обманывали украинцев, говоря о европейском выборе Киева. «Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой», — написал Медведчук.

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