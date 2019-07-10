Медведчук рассказал о предательстве Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер страны Николай Азаров являются предателями. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Янукович и Азаров два года нагло и цинично обманывали украинцев, говоря о европейском выборе Киева. «Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой», — написал Медведчук.

Он добавил, что Янукович не является пророссийским политиком — он является «проянуковичевским».

В июне в интервью изданию «Би-би-си Украина» Медведчук отметил, что Янукович никогда не действовал в интересах Москвы. По мнению депутата, экс-президент и его команда должны нести ответственность за то, в каком состоянии сейчас пребывает Украина.

Виктор Янукович стал президентом Украины в феврале 2010 года. Спустя четыре года на фоне острого политического кризиса он был фактически отстранен от власти Верховной Радой. В феврале 2015-го украинский парламент лишил Януковича звания главы государства, которое, согласно закону, сохраняется до конца жизни. В январе 2019 года суд признал политика виновным в государственной измене и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

Источник: Лента.Ру