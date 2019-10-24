Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец. Видео инцидента опубликовано пользователями социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как животное выполняет команды дрессировщика, а затем внезапно нападает его, валит на землю и пытается грызть.

Очевидцы выразили возмущение по поводу того, что зрительный зал не был огорожен от арены специальной решеткой.

«В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделать ограду для безопасности зрителей», — написала в комментариях одна из женщин, которая присутствовала на представлении.

Отмечается, что дрессировщик остался жив, хотя и пострадал от когтей медведя. Чтобы отогнать хищника, пришлось использовать электрошокер.

18 октября сообщалось, что полицейские застрелили медведя, который разгуливал по центру города Ухты в Коми.

Источник: Газета Известия