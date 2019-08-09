Медведь поджег полицейскую машину

В американском округе Гумбольдт, штат Калифорния, медведь упал на полицейский автомобиль и устроил пожар. Об этом сообщает информационный портал KRCR News.

Инцидент произошел 3 августа. Патрульный ехал на вызов о передозировке наркотиками, когда животное сорвалось с обрыва и свалилось на служебный транспорт. При падении медведь разбил капот и лобовое стекло машины, из-за чего автомобиль вылетел на обочину, перевернулся и загорелся.

Полицейский успел выбраться из машины и не получил серьезных ранений. Огонь распространился на склон холма, прежде чем его потушила бригада пожарных.

Медведь убежал с места ДТП, его состояние неизвестно.

В июле сообщалось, что в американском штате Колорадо медведь залез в открытую машину в поисках еды, смог тронуться с места и попал в аварию. После этого животное покинуло место происшествия. В попытках выбраться из автомобиля медведь оторвал обшивку дверей с левой стороны.

Источник: Лента.Ру