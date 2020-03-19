Медики разных стран рассказали о трудностях во время эпидемии COVID-19

19 марта 2020     10
Медики разных стран рассказали о трудностях во время эпидемии COVID-19

Медицинский персонал из разных стран в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2 мечтает о восстановлении после круглосуточных дежурств. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил «Пятый канал».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в некоторых странах врачам приходится сутками дежурить возле кроватей пациентов, чтобы осуществить должный контроль и, в случае необходимости, оказать им срочную медицинскую помощь.

Из-за долгих ночных смен и длительного ношения средств индивидуальной защиты — масок, очков, респираторов, на лицах многих медиков появились синяки, раны и покраснения.

16 марта сообщалось, что «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) откроет волонтерские центры в регионах для помощи пожилым людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Волонтерские штабы открылись в восьми регионах, на очереди еще четыре. Попросить о помощи можно через сайт ОНФ, там нуждающиеся в помощи оставляют заявку с перечислением необходимых товаров.

По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199. Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 16:30 мск 19 марта, в мире заболело 230 652 человека, вылечились 86 261 пациент, умерли 9390 человек.

Источник: Газета Известия

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