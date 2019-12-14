Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов

14 декабря 2019     18
Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, отечественные сериалы понятны российскому зрителю, поскольку в них рассказывается о внутренних проблемах страны. «Мы снимаем сериалы сейчас, на мой взгляд, существенно выше среднемирового уровня. Это очень хорошие, глубокие, интересные и главное — понятные нам, потому что это сериалы о нашей жизни», — пояснил министр.

Материалы по теме

00:01 — 28 октября

Он вам не дракон

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

Ранее сообщалось, что Владимир Мединский задумал переломить привычку россиян ходить на голливудское кино. Министр отметил, что среди зарубежных картин встречается «откровенная дешевая шняга», на которую стыдно потратить даже десять минут своего времени.

В сентябре сообщалось, что Минкульт собирается внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов. Количество показов иностранных картин планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Двойной бронзовый старт: Миронова и Логинов заняли третье место в спринте на втором этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Двойной бронзовый старт: Миронова и Логинов заняли третье место в спринте на втором этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Первый день этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене принёс сборной России две медали. Светлана Миронова стала бронзовым призёром в …


«Толстые» космонавты не полетят на Луну
«Толстые» космонавты не полетят на Луну

Российские космонавты с весом более 70 кг не смогут полететь на Луну в космическом корабле «Орел». Об этом сообщает 14 …


Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов
Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, отечественные сериалы …


Фигуристка Медведева пожаловалась на «бесконечный хейт» в соцсетях
Фигуристка Медведева пожаловалась на «бесконечный хейт» в соцсетях

Российская фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на травлю в социальных сетях в отношении ее самой, а также ее коллег по цеху. …


Роман Полански обвинил Харви Вайнштейна в травле
Роман Полански обвинил Харви Вайнштейна в травле

Режиссер Роман Полански обвинил голливудского продюсера Харви Вайнштейна в травле. Об этом сообщает Paris Match. По словам режиссера, один из …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты