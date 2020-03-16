Медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды на Украине

16 марта 2020     15
Медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды на Украине

На Украине медицинские маски стали самым популярным товаром у контрабандистов. Об этом сообщает «112 Украина».

«Маски стали более популярным товаром для контрабанды уже, чем сигареты. Только за выходные совместными усилиями остановлен экспорт около 130 тысяч штук масок различных типов», — заявил глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефедов.

Он обратился к бизнесу с призывом проявлять социальную ответственность. «Давайте в первую очередь заботиться о гражданах Украины», — подчеркнул глава ГТС.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил о попытке вывезти из страны полторы тонны медицинских масок. По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Министр добавил, что груз был арестован, маски конфискованы. Украинское правительство запретило экспорт масок из-за эпидемии коронавируса.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В севастопольской поликлинике №3 установили новый рентген-аппарат
В севастопольской поликлинике №3 установили новый рентген-аппарат

В Гагаринском районе завершается ремонт поликлиники, которая обслуживает более 30 тысяч пациентов. В процессе модернизации поликлиника №3 городской больницы №1, …


У Сергея Полунина в Майями родился сын
У Сергея Полунина в Майями родился сын

Спустя два месяца после рождения ребенка, и.о. ректора Севастопольской академии хореографии Сергей Полунин рассказал, что впервые стал отцом. Вместе с …


В Севастополе женщина напала на пенсионера и отняла телефон
В Севастополе женщина напала на пенсионера и отняла телефон

Днем около продуктового магазина нетрезвая 51-летняя женщина напала на 64-летнего мужчину с ограниченными возможностями. Она несколько раз ударила его, похитила …


Вести Севастополь 16.03.2020
Вести Севастополь 16.03.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Ремонт в поликлинике №3 ещё не окончен, но новый рентген уже установлен. – В Евпаторию на …


Выход PlayStation 5 сорвали
Выход PlayStation 5 сорвали

Релиз приставок PlayStation 5 и Xbox Series X сорван и может быть перенесен. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты