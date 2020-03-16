Медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды на Украине

На Украине медицинские маски стали самым популярным товаром у контрабандистов. Об этом сообщает «112 Украина».

«Маски стали более популярным товаром для контрабанды уже, чем сигареты. Только за выходные совместными усилиями остановлен экспорт около 130 тысяч штук масок различных типов», — заявил глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефедов.

Он обратился к бизнесу с призывом проявлять социальную ответственность. «Давайте в первую очередь заботиться о гражданах Украины», — подчеркнул глава ГТС.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил о попытке вывезти из страны полторы тонны медицинских масок. По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Министр добавил, что груз был арестован, маски конфискованы. Украинское правительство запретило экспорт масок из-за эпидемии коронавируса.

Источник: Лента.Ру