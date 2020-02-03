Медсестра попыталась отравить морфием пятерых новорожденных

3 февраля 2020     3
Медсестра попыталась отравить морфием пятерых новорожденных

Суд в немецком городе Ульм, земля Баден-Вюртемберг, рассмотрел обвинения в адрес медсестры, которую подозревают в покушении на жизнь пятерых новорожденных. Она попыталась отравить их морфием, сообщает издание New York Times.

20 декабря 2019 года у пяти младенцев возрастом от суток до месяца, находившихся в университетской клинике Ульма, возникли затруднения при дыхании. Детей перевели в реанимационное отделение, причем троих пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Все новорожденные были спасены.

Врачи несколько недель пытались установить причину болезни. Подозрения на инфекцию не подтвердились, однако в моче новорожденных нашли следы морфия. После этого о произошедшем уведомили правоохранительные органы.

Сотрудники полиции опросили двух врачей и четырех медсестер, дежуривших ночью 20 декабря, а затем осмотрели их рабочие места. В шкафчике с вещами одной из медсестер нашли шприц для кормления детей со смесью грудного молока и морфия.

По версии следствия, медсестра преднамеренно отравила новорожденных в течение одной смены, пишет Agence France-Presse. При этом она осознавала, что дети могут умереть. Женщина отвергла обвинения.

По решению суда, до завершения расследования женщина будет находиться в тюрьме. Ее подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью и пяти покушениях на убийство.

В 2019 году сообщалось, что в Великобритании арестовали медсестру, подозреваемую в убийстве детей в 2015-2016 годах. В общей сложности расследовалась гибель 17 младенцев и еще 16 инцидентов, которые не привели к смерти.

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Источник: Лента.Ру

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