Медсестру больницы им. Боткина уволили за хамское поведение

6 декабря 2019     19
Медсестру больницы им

Медсестра, обругавшая пациента, была уволена из клинической инфекционной больницы им. Боткина, видео конфликта появилось в Сети. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает портал «78.ru».

На кадрах видно, как сотрудница медучреждения ругается на пациента, возмущенная отсутствием клеенок. «Ты кто такой вообще, урод, чтоб мы за тобой еще убирали», — кричала медсестра.

Отмечается, что ситуация разрешилась при участии главврача Алексея Яковлева, который рассказал, что трудовые отношения с ней были разорваны еще 2 декабря.

Ранее, 5 ноября в больнице № 2 в городе Миассе Челябинской области санитарка умыла пациентку грязной половой тряпкой. Видеоролик, опубликованный в интернете, вызвал широкий общественный резонанс.

На кадрах видео запечатлено, как санитарка вначале отчитывает пациентку за то, что та якобы испачкала пол, а затем начинает умывать ее тряпкой, предварительно прополоскав ее в тазу с грязной водой.

Министерство здравоохранения Челябинской области инициировало проведение выездной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в больнице. Главврач клиник был уволен.

Источник: Газета Известия

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