Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

3 марта 2020     6
Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономической форум переносится на более поздний срок из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «РИА Новости».

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Источник: Газета Известия

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Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

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