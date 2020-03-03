Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономической форум переносится на более поздний срок из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «РИА Новости».

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