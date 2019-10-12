Между Москвой и Киевом устроили битву цен

12 октября 2019     5
Между Москвой и Киевом устроили битву цен

Журналисты «Комсомольской правды» сравнили цены на продукты, бензин, услуги ЖКХ и другие позиции в Москве и Киеве.

Репортеры сравнивали стоимость различных товаров в магазинах торговой сети «Ашан». Журналисты не уточняли, продукты каких марок они использовали для сравнения. Цены на все позиции были переведены в рубли.

В российском магазине практически все продукты оказались дешевле. Так, килограмм картофеля в московском «Ашане» стоит 13 рублей, а в киевском — 36,9 рубля. Килограмм курицы в украинской столице обойдется почти в два раза дороже, чем в российской — 209,9 рубля в Киеве и 115 рублей в Москве. Цена на водку в России тоже оказалась ниже — 430 рублей за литр, тогда как на Украине придется отдать 473,9 рубля за тот же объем.

Топливо в Москве также стоит дешевле, чем в Киеве. Цена за литр бензина Аи-95 в российской столице — 45 рублей, в украинской — 76 рублей.

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Журналисты отмечают, что москвичи, живущие в двухкомнатной квартире, в среднем платят за услуги ЖКХ от 4000 до 4800 рублей. По словам экспертов из Киева, местным жителям приходится отдавать за ту же площадь около 7900 рублей ежемесячно. Во время отопительного периода цены на ЖКХ повышаются в обоих городах.

Также редакция сравнила среднюю зарплату, которую жители двух столиц получают в 2019 году. По данным репортеров, москвичи в среднем зарабатывают 91 815 рублей в месяц, а киевляне — 39 500 рублей ежемесячно.

9 октября украинец Иван Проценко опубликовал видеоролик, в котором сравнивал цены на продукты в Саратове и Киеве. Он также изучал стоимость товаров в торговой сети «Ашан». Из материала следует, что основные продукты питания в российском городе преимущественно стоят дешевле, чем в столице Украины.

Источник: Лента.Ру

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