Между режимом сна и заболеваниями сердца обнаружилась связь

5 декабря 2019     8
Между режимом сна и заболеваниями сердца обнаружилась связь

Исследователи американского университета Колорадо в Боулдере выяснили, как режим сна влияет на риск возникновения сердечного приступа.

Как сообщает 4 декабря MedicalXpress, отсутствие здорового сна может привести к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни.

Ученые на протяжении семи лет анализировали сон, генетические данные и медицинские показатели 461 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет. У всех участников исследования никогда не было сердечного приступа.

Выяснилось, что по сравнению с теми, кто спал от шести до девяти часов в сутки, у тех, кто спал меньше шести часов, вероятность сердечного приступа в течение всех семи лет была на 20% выше. У тех, кто спал больше девяти часов, вероятность приступа возросла на 34%.

Анализируя показатели людей с генетической предрасположенностью к сердечным заболеваниям, ученые выяснили, что сон продолжительностью от шести до девяти часов уменьшает риск сердечного приступа на 18%.

Другое исследование специалистов показало, что продолжительность сна влияет на здоровье сердца независимо от других факторов.

По мнению ученых, недостаток сна может оказать влияние на слизистую оболочку артерий или эндотелия, а также на развитие воспалительных клеток в костном мозге. Слишком долгий сон тоже может привести к воспалению в организме.

1 декабря стало известно о полезном воздействии ночных кошмаров на нервную систему.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Российские компании призвали быть сговорчивее
Российские компании призвали быть сговорчивее

В России недостаточно развит институт решения налоговых споров в случаях, когда дело касается сразу нескольких государств, говорится в докладе Организации …


Между режимом сна и заболеваниями сердца обнаружилась связь
Между режимом сна и заболеваниями сердца обнаружилась связь

Исследователи американского университета Колорадо в Боулдере выяснили, как режим сна влияет на риск возникновения сердечного приступа. Как сообщает 4 декабря …


Сотрудники угрозыска Крыма просят помощи в установлении личности погибшего мужчины
Сотрудники угрозыска Крыма просят помощи в установлении личности погибшего мужчины

Сотрудниками ОУР ОМВД России по Бахчисарайскому району устанавливается личность неопознанного мужчины, погибшего 15.07.2014 года в результате дорожного-транспортного происшествия на автодороге …


Что севастопольцы просят у Деда Мороза? (ВИДЕО)
Что севастопольцы просят у Деда Мороза? (ВИДЕО)

4 декабря — международный день заказа подарков и написания писем Деду Морозу. Россияне, начиная с этой даты, могут официально писать новогоднему …


Новые корабли ВМФ укомплектуют ракетами «Циркон» по поручению Путина
Новые корабли ВМФ укомплектуют ракетами «Циркон» по поручению Путина

Итоги недели на четырех флота России Главные темы рубрики: – 1 декабря на всех флотах России начался новый учебный год. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты