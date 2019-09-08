Мексиканские наркокартели устроили войну из за ведущих в США тоннелей

8 сентября 2019     18
Мексиканские наркокартели устроили войну из за ведущих в США тоннелей

Банды наркоторговцев в Мексике соперничают за тоннели, ведущие через границу на территорию Соединенных Штатов — раньше они принадлежали картелю «Синалоа» наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо (Коротышка). Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

Распри между преступными организациями начались после того, как 62-летнего Гусмана пожизненно осудили. Как сообщает издание, за время своей деятельности он отправил в США грузы марихуаны, кокаина и героина общей стоимостью более 12 миллиардов долларов.

Для этих целей его подчиненные построили целую сеть тоннелей возле мексикано-американской границы и под ней. По оценке экспертов, в любой момент времени в регионе действуют от 10 до 50 активных тоннелей, строительство каждого из которых потребовало вложения от 1 до 2 миллионов долларов.

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В некоторых из них проведено электрическое освещение, работает вентиляция и насосы, предохраняющие от затопления. В 2016 году американские силовики обнаружили тоннель длиной 800 метров, в котором контрабандисты установили лифт.

Чтобы построить подземные ходы, многие из которых начинаются и кончаются в подвалах домов неподалеку от границы, Коротышка отправлял своих людей учиться инженерному делу в Германии. Эти специалисты должны были впоследствии помочь ему сбежать из заключения, но пока что попытки побега не увенчались успехом.

17 июля Хоакина Гусмана приговорили к пожизненному сроку без права досрочного освобождения и еще 30 годам заключения.

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Источник: Лента.Ру

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