Меланья Трамп оконфузилась из-за ножниц

20 сентября 2019     12
Меланья Трамп оконфузилась из-за ножниц

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию, когда не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.

Агенство Reuters в своем Twitter 20 сентября опубликовало видеоролик, где видно, как супруга американского лидера не смогла справиться с большими ножницами и разрезать праздничную ленточку. Ткань попросту застряла между лезвий.

First lady Melania Trump had trouble with a pair of oversized scissors to cut the ribbon as she officially reopened the Washington Monument after three years of extensive renovations pic.twitter.com/JmrYxMwF7u

— Reuters Top News (@Reuters) 20 сентября 2019 г.

Позже Меланья отдала ножницы рядом стоящему мужчине и стала натянуто улыбаться, чтобы сгладить ситуацию.

30 августа писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал Меланью жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.

Источник: Газета Известия

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