Меланья Трамп оконфузилась из-за ножниц

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию, когда не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.

Агенство Reuters в своем Twitter 20 сентября опубликовало видеоролик, где видно, как супруга американского лидера не смогла справиться с большими ножницами и разрезать праздничную ленточку. Ткань попросту застряла между лезвий.

First lady Melania Trump had trouble with a pair of oversized scissors to cut the ribbon as she officially reopened the Washington Monument after three years of extensive renovations pic.twitter.com/JmrYxMwF7u

