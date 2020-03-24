Меланья Трамп сдала тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что его супруга Меланья прошла тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным, пишет Washington Times.

Глава Белого дома также отметил, что у первой леди все отлично.

Ранее, 14 марта, Дональд Трамп сам сдал тест на коронавирус по рекомендации своего врача Шона Конли. Анализ показал отрицательный результат.

Известно, что ранее американский лидер вступал в контакт с инфицированными людьми. Речь идет о пресс-секретаре бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартене. Кроме того, Трамп здоровался за руку с американским политиком Мэттом Шлаппом, который позднее признался в контакте с инфицированным.

По состоянию на 23 марта США вышла на третье место по заболеваемости COVID-19. Всего в стране по данным Worldometers более 42 тыс. заболевших и 517 умерших.

Источник: Газета Известия