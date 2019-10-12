Менеджер Нурмагомедова сцепился с представителем лучшего бойца UFC

12 октября 2019     15
Менеджер Нурмагомедова сцепился с представителем лучшего бойца UFC

Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, стал участником потасовки во время турнира Professional Fighting League (PFL), который прошел 11 октября. Об этом сообщает MMA Weekly.

Менеджер российского бойца ударил Абе Каву, который является вице-президентом компании First Round Management. Организация, в частности, занимается делами американского бойца Джона Джонса, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

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Абдель-Азиз в свою очередь возглавляет Dominance MMA. Помимо Нурмагомедова он представляет других бойцов UFC: Камару Усмана, Генри Сехудо и других.

Джонс занимает первую строчку в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий. Нурмагомедов, который является действующим обладателем пояса в легком весе, занимает второе место.

Источник: Лента.Ру

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