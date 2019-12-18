Меркель заявила о невозможности снятия санкций с России

Встреча лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже помогла преодолеть «затишье» по урегулированию конфликта на Украине, но этого было недостаточно для снятия санкций с России. Об этом в среду, 18 декабря, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге.

«Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции», — цитирует ее ТАСС.

Меркель подчеркнула, что страны ЕС «должны были» продлить антироссийские санкции, отметив, что такое решение было принято было принято единогласно на саммите Евросоюза.

12 декабря лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических ограничений в отношении РФ. Решение будет документально оформлено в течение недели-двух, затем оно вступит в силу.

Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление санкций и заявил о важности выполнения Минских договоренностей.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Источник: Газета Известия