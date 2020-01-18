Меркель поздравила Мишустина с должностью премьера

17 января 2020     17
Меркель поздравила Мишустина с должностью премьера

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина, назначенного днем ранее на должность премьер-министра России, со вступлением в должность.

«Сердечно поздравляю вас с вступлением в должность председателя правительства Российской Федерации. Исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют основу наших двухсторонних отношений», — говорится в поздравительной телеграмме Меркель, опубликованной на сайте кабмина ФРГ.

Канцлер пожелала Мишустину удачи в предстоящих задачах и отметила, что правительство Германии заинтересовано в дальнейшем развитии отношений двух государств.

16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России. Перед этим в Госдуме прошло голосование по вопросу назначения. Кандидатуру поддержали 383 депутата, 41 воздержался. Проголосовавших против не было.

Накануне Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС на должность главы кабинета министров.

Источник: Газета Известия

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