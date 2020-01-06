Меркель посетит Россию в январе

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом, в ходе которого встретится с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля 6 января.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудят урегулирование ситуации на Украине в контексте Минских соглашений и договоренностей, достигнутых на встрече «нормандской четверки» 9 декабря прошлого года в Париже.

В этот же день официальный представитель правительства Германии сообщил, что в составе немецкой делегации, которая прибудет в Москву, будет министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает «РИА Новости».

Предыдущая встреча Меркель и Путина состоялась во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года в Париже, по итогам которой были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

2 января в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», которое отвечает за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом.

Источник: Газета Известия