Месси захотел избежать прикованности к «Барселоне»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не хотел бы выступать за каталонцев исключительно из-за контрактных обязательств. Его слова приводит Marca.

32-летний аргентинец таким образом прокомментировал информацию о том, что в его контракте с сине-гранатовыми внесен пункт о возможности ухода из клуба по окончании сезона. По словам Месси, он готов выступать за «Барселону» до конца карьеры. Однако, аргентинец не намерен сковывать себя условиями контракта.

«Я хочу биться, выигрывать трофеи. Но не потому, что так сказано в договоре», — подчеркнул он.

В сентябре El Pais сообщил о том, что в контракте Месси с «Барселоной» есть пункт, согласно которому 30 июня каждого года аргентинец имеет право досрочно расторгнуть соглашение. Отмечается, что форвард добился этого права при подписании нового договора в 2017 году

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в трех матчах чемпионата Испании, отметившись голом и результативной передачей.26 октября должен был состоятся матч каталонцев против «Реала», однако из-за напряженной политической ситуации встречу было решено перенести. Дату «эль классико» определят клубы между собой.

Источник: Лента.Ру