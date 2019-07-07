Месси удалили с поля в последнем матче на Кубке Америки

7 июля 2019     27
Месси удалили с поля в последнем матче на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был удален с поля в матче Кубка Америки против национальной команды Чили. Видео появилось в Twitter-аккаунте телеканала Матч ТВ.

В концовке первого тайма матча за третье место Месси вступил в перепалку с Гари Меделем. За это главный судья матча Марио Альберто показал футболистам красные карточки.

Это второе удаление Месси в карьере. В 2005 году аргентинец был удален в товарищеской встрече с Венгрией за отмашку.

Сборная Аргентины одержала победу над чилийцами со счетом 2:1 и заняла третье место на Кубке Америки.

Источник: Лента.Ру

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