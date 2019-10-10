Местные сорта винограда будут искать ученые в ростовских хуторах

Ученые будут разыскивать автохтонные сорта винограда в хуторах Ростовской области. Всероссийскому научно-исследовательскому институту виноградарства и виноделия имени Потапенко поставлена задача найти генотип местных сортов и развивать его в дальнейшем.

Как сообщил замглавы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Репка, саженцев, которые выращивают институт и еще один бизнесмен, недостаточно. В перспективе будет создан большой питомник, поскольку уже существующие не способны удовлетворить спрос на местные сорта винограда.

Директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова, в свою очередь, отметила, что производители в основном закупают саженцы в Краснодарском крае, иногда приводят и европейские сорта. Автохтонами никто не занимается, несмотря на то, что это является приоритетным направлением в развитии виноградарства и виноделия на Дону. При этом проект поддерживают не только власти и научное сообщество, но и виноделы, которые готовы закупать виноград местных сортов, пишет RostovGazeta.

Источник: Газета Известия