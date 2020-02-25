Месяц жизни в московской коммуналке оценили в девять тысяч рублей

25 февраля 2020     15
Месяц жизни в московской коммуналке оценили в девять тысяч рублей

Месяц жизни в столичной коммуналке оценили в девять тысяч рублей — именно по такой цене сдается самая дешевая комната в пределах «старой» Москвы (без учета предложений на присоединенных территориях), следует из материалов агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Объект общей площадью 11 квадратных метров расположен в районе Преображенское на востоке города, в двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме. По оценке риелторов, квартира в жилом состоянии, в ней проживает собственник.

«Самые недорогие варианты традиционно рассматривают арендаторы, которые по финансовым причинам не могут позволить себе арендовать полноценную квартиру в Москве, — указывает эксперты. — Они соглашаются на коммунальную жизнь, но даже при этом они в первую очередь рассматривают комфортные и удобные варианты, в хорошем состоянии, с минимальным количеством соседей».

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Максимум арендной ставки в московском сегменте комнат, по данным «МИЭЛЬ», — 58 тысяч рублей в месяц. 45-метровый лот по такой цене предлагается арендаторам в коммуналке общей площадью 265 «квадратов» на улице Плющихе. В квартире сделан современный евроремонт, установлена современная техника, оборудована просторная кухня, есть три санузла. В других комнатах проживают наниматели.

«Подобные варианты рассматривают для себе арендаторы, для которых в первую очередь важно месторасположение квартиры. Дорогие комнаты предлагаются, как правило, в квартирах в центре столицы, и именно это и ценят арендаторы», — поясняют риелторы.

Ранее в феврале была названа минимальная стоимость аренды квартиры в «старой» Москве — 24 тысячи рублей в месяц. По такой ставке сдается «однушка» площадью 38 квадратных метров, расположенная на втором этаже 18-этажного панельного дома в районе станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

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Источник: Лента.Ру

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