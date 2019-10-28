Меховые фабрики соберут в одном индустриальном парке на Ставрополье

28 октября 2019     25
Меховые фабрики соберут в одном индустриальном парке на Ставрополье

В Ставропольском крае в районе Минеральных вод появится парк легкой промышленности. Под него уже отвели земельный участок в 32 га. Он расположен под городом Лермонтов. Ожидается, что новый парк получит название «Пятигорье».

Здесь расположатся около 300 малых предприятий, которые работают в этой сфере. В первую очередь это будут меховые фабрики и цеха по пошиву обуви и одежды, пишет NewsTracker.

Резиденты получат соответствующие льготы. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, по сути на Ставрополье вводится новый механизм поддержки производителей одежды.

Сейчас фабрики по пошиву шуб разбросаны по городам и селам Кавказских Минеральных вод. Нередко они работают в полулегальных условиях.

В правительстве полагают, что со временем оборот нового индустриального парка достигнет 100 млрд рублей. Это сопоставимо с объемом всего краевого бюджета.

Источник: Газета Известия

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