Мигранты забросали посты пограничников в Греции коктейлями Молотова

2 марта 2020     13
Мигранты забросали посты пограничников в Греции коктейлями Молотова Видео: @Sotiridimp / Twitter

Нелегальные мигранты на границе между Грецией и Турцией забросали посты пограничников и полицейских коктейлями Молотова. Видео с места событий опубликовал независимый журналист Сотири Димпинудис в своем Twitter.

«Греция имеет полное право защитить себя от этих захватчиков и даже стрелять в них, если на то будет необходимость», — заявил он. Димпинудис не уточнил, откуда могли прибыть агрессивные мигранты.

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00:03 — 14 октября 2019

Ранее правительство Греции выразило обеспокоенность в связи с прибывающими к греко-турецкой границе нелегальными мигрантами. Власти расценили ситуацию как угрозу национальной безопасности и пообещали принять соответствующие меры. Как рассказал официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас, власти Турции направляют и поощряют перемещение нелегальных мигрантов.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. По словам главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, Анкара пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев.

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Источник: Лента.Ру

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