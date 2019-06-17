«МиГ» начнет создавать тяжелый «Скат»

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию тяжелого разведывательно-ударного летательного беспилотного аппарата «Скат» начнутся после согласования тактико-технического задания (ТТХ) на него, сообщил РИА Новости генеральный директор самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«Мы видим рынок для этого беспилотника. Ниша, в которой он будет находиться, сейчас не закрыта в России. Мы надеемся в этом году завершить согласование ТТЗ на него с нашим заказчиком. После этого мы будем переходить к опытно-конструкторским работам», — сказал менеджер.

Также Тарасенко сообщил, что научно-исследовательские работы по ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), который в перспективе сменит истребитель-перехватчик МиГ-31, должны «завершиться до конца года утвержденным обликом». «Перспективный самолет будет применять новые виды авиационных средств поражения, он будет создан с применением новых технологий малозаметности, сможет перевозить необходимое количество вооружений, будет действовать на очень большом радиусе перехвата», — напомнил гендиректор «МиГ».

В сентябре 2018 года сообщалость, что «МиГ» возобновила работы над «Скатом», в конструкции которого планируется применить стелс-технологии.