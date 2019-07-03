МИД Британии вызвал посла Китая после слов о вмешательстве в дела КНР

3 июля 2019     21
МИД Британии вызвал посла Китая после слов о вмешательстве в дела КНР

МИД Великобритании вызвал посла КНР Лю Сяомина, обвинившего Лондон во вмешательстве во внутренние дела Китая на фоне протестов в Гонконге. Об этом сообщает Би-би-си 3 июля.

Утверждается, что посла вызвали в ведомство после его слов о том, что отношения были «разрушены» комментариями главы МИД Британии Джереми Ханта, который выразил поддержку демонстрантам.

Речь идет о сообщении, которое оставил министр в Twitter 1 июля: «Хочу выразить поддержку жителям Гонконга. <…> Насилие недопустимо, но жители Гонконга должны сохранить право на мирный протест, осуществляемый в рамках закона, что сегодня продемонстрировали сотни тысяч смелых людей».

Ожидается, что замглавы британского МИДа Саймон Макдональд передаст Лю Сяомину, что «то, что он сказал, является неприемлемым и некорректным».

Как пишет ТАСС, после заявлений Ханта посол сказал на брифинге, что министр «должен серьезно задуматься о последствиях своих слов и действий». В китайском МИДе отмечали, что «Гонконг является специальным административным районом Китая, никакие иностранные государства, организации или частные лица не имеют права вмешиваться» в его внутренние дела.

Массовые акции в Гонконге продолжаются с 9 июня. Митингующие выражают протест законопроекту, цель которого — наладить механизм выдачи в материковый Китай людей, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Демонстранты считают, что поправки к закону об экстрадиции будут распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на активистов, не согласных с политикой Пекина.

Из-за митингов парламент Гонконга отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

1 июля в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие в честь 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие при участии почти 550 тыс. человек прошло спокойно. Протестующие же ворвались в здание парламента, стали громить помещение и расписывать стены антиправительственными лозунгами. Задержаны 13 участников штурма.

Источник: Газета Известия

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