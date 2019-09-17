МИД выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море

17 сентября 2019     10
МИД выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море

Министерство иностранных дел России вызвало Временного поверенного в делах КНДР в России Чина Чжона Хёпа в связи с инцидентом в Японском море. Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения подобного.

«Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев выразил ему серьезную озабоченность в связи с произошедшим», — говорится в сообщении, опубликованном 17 сентября на сайте ведомства.

Отмечается, что Чин Чжон Хёпу рассказали о решительных шагах РФ по задержанию лиц, совершивших противоправные действия.

«Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов. Чин Чжон Хёп обещал незамедлительно доложить в Пхеньян», — заключили в МИДе.

17 сентября экипаж шхуны из КНДР напал на российских пограничников в Японском море. Отмечается, что у троих пострадавших ранения различной степени тяжести.

По данным ФСБ, всего в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. По последним данным, сотрудники пограничной службы России задержали более 80 граждан КНДР в связи с инцидентом.

Источник: Газета Известия

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