МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

19 ноября 2019     30
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС.

По словам Мааса, ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметила важность реализации газового транзита через Украину. В связи с этим президент дал ей «некоторые обещания».

«Мы сейчас пребываем в периоде реализации этих обещаний, чтобы этот газовый транзит был организован», — заявил министр, добавив, что множество проблем еще предстоит решить. При этом глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что обещания будут выполнены.

Маас также отметил, что Германия поддерживает переговоры о транзите газа из России через Украину, отметив, что «транзит надо продолжать и после 2019 года».

Российский «Газпром» 18 ноября направил украинскому «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт на год или заключить новый. Обязательным условием для продления контракта назван взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах. В Киеве сочли неприемлемыми эти предложения.

14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова работать и по транзиту, и по поставкам газа на Украину по ценам ниже «реверсных». По словам главы государства, цена может снизиться на 25%.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.

Источник: Газета Известия

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