МИД Грузии одобрил позицию Путина

9 июля 2019     13
МИД Грузии одобрил позицию Путина

Глава МИД Грузии приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости санкций против Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — заявил глава МИД Давид Залкалиани.

Ранее во вторник Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.

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Источник: Портал Информер


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