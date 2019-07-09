МИД Грузии одобрил позицию Путина

Глава МИД Грузии приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости санкций против Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — заявил глава МИД Давид Залкалиани.

Ранее во вторник Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.