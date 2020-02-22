МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии

С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает ТАСС.

По его словам, Россия не готова терпеть очаг терроризма в сирийской провинции Идлиб. Вершинин отметил, что Москва поддерживает правительственные войска Сирии, которые воюют с боевиками.

Замглавы МИД считает, что террористы препятствуют выходу мирных граждан из Идлиба, чтобы использовать их как живой щит. По мнению Вершинина, необходимо продолжать переговоры с Турцией по ситуации в Идлибе.

В феврале сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла. Рядом с ним расположен военный аэродром Хмеймим, где находится одноименная российская военная база.

Источник: Лента.Ру