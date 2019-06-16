МИД Ирана вызвал британского посла из-за заявлений об инциденте с танкерами

Иранский МИД вызвал посла Великобритании в Тегеране из-за обвинений Лондона в причастности к инцидентам с танкерами в Оманском заливе. Об этом 15 июня сообщило агентство ISNA.
По его данным, послу выразили решительный протест из-за слов министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, обвинившего Иран в атаке на танкеры.
МИД республики подчеркнул, что данные утверждения неприемлемы и не соответствуют действительности.
В пятницу Хант заявил, что не сомневается в причастности Ирана к атакам, так как они были совершены в рамках «общей дестабилизирующей модели поведения Ирана».
13 июня два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия в Оманском заливе из-за, как предполагается, торпедной атаки.
На танкерах произошли взрывы и начался пожар. Все члены экипажей, в том числе 11 россиян, были эвакуированы иранскими военными.
США и Великобритания в произошедшем обвинили Тегеран. Россия и Германия призвали не торопиться с выводами и усомнились в американских «доказательствах».
Источник: Газета Известия