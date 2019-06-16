МИД Ирана вызвал британского посла из-за заявлений об инциденте с танкерами

Иранский МИД вызвал посла Великобритании в Тегеране из-за обвинений Лондона в причастности к инцидентам с танкерами в Оманском заливе. Об этом 15 июня сообщило агентство ISNA.

По его данным, послу выразили решительный протест из-за слов министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, обвинившего Иран в атаке на танкеры.

МИД республики подчеркнул, что данные утверждения неприемлемы и не соответствуют действительности.

В пятницу Хант заявил, что не сомневается в причастности Ирана к атакам, так как они были совершены в рамках «общей дестабилизирующей модели поведения Ирана».

13 июня два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия в Оманском заливе из-за, как предполагается, торпедной атаки.

На танкерах произошли взрывы и начался пожар. Все члены экипажей, в том числе 11 россиян, были эвакуированы иранскими военными.

США и Великобритания в произошедшем обвинили Тегеран. Россия и Германия призвали не торопиться с выводами и усомнились в американских «доказательствах».

Источник: Газета Известия