МИД Ирана объяснил атаку на американские базы в Ираке

Игра не стремится к экскалации или войне, но будет защищаться от любой агрессии, заявил 8 января глава МИД Ирана

МИД Ирана объяснил атаку на американские базы в Ираке Игра не стремится к экскалации или войне, но будет защищаться от любой агрессии, заявил 8 января глава МИД Ирана Источник: …



Более дюжины баллистических ракет: Иран наносит удары по военным объектам США в Ираке 04:42 RT Корпус стражей Исламской революции атаковал военные объекты США на севере и западе Ирака десятками ракет, сообщили в самом …



Цена на нефть выросла в ночь атаки Ирана по американским объектам в Ираке Цена на нефть WTI выросла в среду, 8 января, после иранских ударов по объектам США в Ираке, сообщает портал Finanz.ru. …



В Иране назвали атаку на базы США в Ираке местью за убийство Сулеймани Ракетные удары по военным базам в Ираке, на которых размещены американские военные, являются местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» …

