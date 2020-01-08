Игра не стремится к экскалации или войне, но будет защищаться от любой агрессии, заявил 8 января глава МИД Ирана
Источник: Газета Известия
Игра не стремится к экскалации или войне, но будет защищаться от любой агрессии, заявил 8 января глава МИД Ирана
Источник: Газета Известия
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МИД Ирана объяснил атаку на американские базы в Ираке
Игра не стремится к экскалации или войне, но будет защищаться от любой агрессии, заявил 8 января глава МИД Ирана Источник: …
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Более дюжины баллистических ракет: Иран наносит удары по военным объектам США в Ираке
04:42 RT Корпус стражей Исламской революции атаковал военные объекты США на севере и западе Ирака десятками ракет, сообщили в самом …
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Цена на нефть выросла в ночь атаки Ирана по американским объектам в Ираке
Цена на нефть WTI выросла в среду, 8 января, после иранских ударов по объектам США в Ираке, сообщает портал Finanz.ru. …
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В Иране назвали атаку на базы США в Ираке местью за убийство Сулеймани
Ракетные удары по военным базам в Ираке, на которых размещены американские военные, являются местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» …
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Девять ракет выпущено по авиабазе США в Ираке
Девять ракет выпущено по авиабазе на западе Ирака, где дислоцированы войска США. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой …