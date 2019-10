МИД Кубы прокомментировал ужесточение авиасообщения со стороны США

Действия госдепартамента США, который в пятницу, 25 октября, отменил авиасообщение со всеми городами Кубы кроме Гаваны, вредят отношениям народов двух стран. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес.

I strongly reject new #US blockade measure that bans #US airlines’ flights to 9 Cuban airports; strengthens US citizens’ travel ban; mutilates US people liberties & damages people- to-people contacts. But they won’t extract any concession from us. We shall overcome! | #Cuba

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 25, 2019