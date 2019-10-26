МИД Кубы прокомментировал ужесточение авиасообщения со стороны США

26 октября 2019     17
МИД Кубы прокомментировал ужесточение авиасообщения со стороны США

Действия госдепартамента США, который в пятницу, 25 октября, отменил авиасообщение со всеми городами Кубы кроме Гаваны, вредят отношениям народов двух стран. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес.

I strongly reject new #US blockade measure that bans #US airlines’ flights to 9 Cuban airports; strengthens US citizens’ travel ban; mutilates US people liberties & damages people- to-people contacts. But they won’t extract any concession from us. We shall overcome! | #Cuba

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 25, 2019

Министр решительно осудил новые меры Вашингтона по блокаде Кубы и отметил, что США ужесточают запреты на поездки своих граждан, нарушая их свободы. Он также отметил, что подобные санкции не заставят Кубу пойти на уступки.

Ранее 26 октября власти США приостановили рейсы американских авиакомпаний в города Кубы за исключением столицы страны Гаваны. Запрет затронет девять международных аэропортов Кубы и около восьми авиарейсов в день. Американским авиакомпаниям дается 45 дней, чтобы отменить все запланированные рейсы, кроме аэропорта Гаваны.

Ранее в тот же день газета Miami Herald со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщила о планах властей США запретить авиарейсы. По данным издания, это решение затронет авиакомпании Delta, American Airlines и JetBlue. При этом чартерные рейсы в аэропорты Кубы из Майами (штат Флорида) будут сохранены.

Ранее в октябре сообщалось, что министерство торговли США ужесточит правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, среди которых лизинг авиационной техники и поставки телекоммуникационного оборудования.

Источник: Газета Известия

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