МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы

В МИД России прокомментировали инцидент с задержкой самолета главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана и его делегации в московском аэропорту. По данным внешнеполитического ведомства, проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Констатируем, что подобный сбой в ходе соответствующих оформительских процедур допускается чешскими партнерами не в первый раз», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства в субботу, 30 ноября.

27 ноября чешская делегация должна была отправиться из Москвы в Казань на переговоры с татарстанскими партнерами. После 10-часового ожидания в аэропорту борт так и не получил разрешение на вылет, пишет «Газета.ру». Томан принял решение досрочно закончить рабочую поездку, которая должна была завершиться 29 ноября.

В чешском МИДе выразили уверенность, что инцидент связан не с политикой, а с «чисто административными проблемами», о которых, как заявляется, уведомила российская сторона.

Источник: Газета Известия