МИД Польши заявил об искажении властями РФ картины Второй мировой войны

22 декабря 2019     5
МИД Польши заявил об искажении властями РФ картины Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши обвинило российские власти в искажении предыстории Второй Мировой воны. Таким образом ведомство прокомментировало заявление президента России Владимира Путина об этом конфликте.

Заявление польского МИДа опубликовано 21 декабря на его сайте. «Мы с недоверием и обеспокоенностью отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, поводу причин и хода Второй Мировой Войны, что искажает картину», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что после обретения Польшей независимости в 1918 году, страна стремилась сбалансированной политике как в отношениях с Германией, так и с СССР. По мнению польского МИДа, эти государства действовали в вред республике.

Заявление президента РФ подрывают совместную работу российских и польских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые несмотря на сложности «пытались найти истину и искали примирения» между Россией и Польшей.

19 декабря на большой пресс-конференции Путин рассказал, что принятая Европейским парламентом 19 сентября резолюция «О важности европейской памяти для будущего Европы» удивила и задела его. В документе содержится резкая критика политики руководства СССР. Нампример, там есть утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова–Риббентропа. Как утверждает Европарламент, СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.

Президент РФ напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. По словам президента, правительство Польши в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

Источник: Газета Известия

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