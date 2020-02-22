МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

Решение арбитражного суда в Гааге принимает во внимание, что за морскими претензиями Киева к Москве стоит попытка заявить о недействительном суверенитете Украины над Крымом. Об этом в субботу, 22 февраля, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ на официальном портале.

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены. На данном этапе суд проанализировал выдвинутые Россией возражения о наличии у арбитража полномочий для урегулирования претензий Украины.

«Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской трибунал, сформированный для решения вопросов о «толковании или применении» Конвенции 1982 г., не вправе определять государственную принадлежность суши. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно», — говорится в сообщении российского МИД.

Со своей стороны МИД РФ пообещал тщательно проанализировать постановление трибунала по Конвенции ООН по морскому праву и учесть его положения на этапе подготовки ответного российского меморандума по существу спора. Россия должна представить свой ответ в арбитраж до 20 августа 2021 года.

МИД РФ надеется, что при рассмотрении дела на следующем этапе трибунал в Гааге оставит без удовлетворения требования Киева и признает правоту российской стороны.

Киев инициировал спор с Москвой в сентябре 2016 года. Украина обвиняет Россию в якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном море и требует подтвердить ее права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Украинская сторона считает незаконным использование Россией природных ресурсов в этих акваториях и строительство Крымского моста, а также упрекает в якобы нанесении ущерба экологии и международному судоходству.

Источник: Газета Известия