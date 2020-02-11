МИД России оценил возможность отмены виз для Грузии

Вопрос отмены виз для граждан Грузии, въезжающих в Россию, не стоит сейчас на повестке дня у Москвы и Тбилиси. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» во вторник, 11 февраля, замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Готовы будем вернуться к ее обсуждению, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях», — сказал он.

О том, что Россия допускает отмену виз для граждан Грузии, заявлял «Известиям» в июле 2019 года занимавший тогда пост замглавы российского МИДа Григорий Карасин.

Он отметил, что российская сторона заинтересована в нормализации отношений между двумя странами и готова к переговорам, если Тбилиси изъявит такое желание.

Российского-грузинские отношения обострились после того, как в июне в Тбилиси начались массовые протесты. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим политсилы вышли на митинги, в городе начались беспорядки.

Из-за небезопасной обстановки Россия с 8 июля прекратила авиасообщение с Грузией. Российские депутаты предложили ввести экономические санкции против Тбилиси, но президент России Владимир Путин не поддержал эту инициативу.

Источник: Газета Известия