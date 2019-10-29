МИД России прокомментировал выполнение меморандума с Турцией по САР

29 октября 2019     13
МИД России прокомментировал выполнение меморандума с Турцией по САР

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что Москва удовлетворена ходом выполнения меморандума РФ и Турции по Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 29 октября.

«Меморандум выполняется, налажено самое тесное взаимодействие как на земле, так и по политическим каналам», — рассказал Грушко журналистам.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сoчинскими договоренностями завершен досрочно.

17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть приграничные территории. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум, согласно которому Москва и Анкара будут совместно патрулировать северные территории САР и содействовать выводу курдов из 30-километровой зоны безопасности вблизи границы. Решение двух лидеров приветствовал президент САР Башар Асад.

26 октября Эрдоган пообещал возобновить операцию, если курды не покинут территорию. На следующий день представители курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщили об окончательном отводе своих бойцов от сирийско-турецкой границы.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе отметили День вневедомственной охраны
В Севастополе отметили День вневедомственной охраны

В Севастополе отметили День подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Сейчас в городе в них служат 250 человек. Только за этот месяц …


В Севастополе задержана семья накропроизводителей
В Севастополе задержана семья накропроизводителей

В ходе оперативного мероприятия сотрудники ДПС УГИБДД по городу Севастополю в районе села Верхнесадовое остановили автомобиль Hyundai, которым управляла 29-летняя …


«Нижний Новгород» разгромил «Морнар» в матче Лиги чемпионов ФИБА
«Нижний Новгород» разгромил «Морнар» в матче Лиги чемпионов ФИБА

20:48 Баскетболисты «Нижнего Новгорода» одержали победу над черногорским «Морнаром» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов ФИБА. © championsleague.basketball …


МИД России прокомментировал выполнение меморандума с Турцией по САР
МИД России прокомментировал выполнение меморандума с Турцией по САР

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что Москва удовлетворена ходом выполнения меморандума РФ и Турции по Сирии. Об …


Спасатели Севастополя опять взрывали (ФОТО)
Спасатели Севастополя опять взрывали (ФОТО)

29 октября пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю уничтожили авиабомбу SD-70. Боеприпас был найден на открытой территории …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты