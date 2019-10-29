МИД России прокомментировал выполнение меморандума с Турцией по САР

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что Москва удовлетворена ходом выполнения меморандума РФ и Турции по Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 29 октября.

«Меморандум выполняется, налажено самое тесное взаимодействие как на земле, так и по политическим каналам», — рассказал Грушко журналистам.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сoчинскими договоренностями завершен досрочно.

17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть приграничные территории. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум, согласно которому Москва и Анкара будут совместно патрулировать северные территории САР и содействовать выводу курдов из 30-километровой зоны безопасности вблизи границы. Решение двух лидеров приветствовал президент САР Башар Асад.

26 октября Эрдоган пообещал возобновить операцию, если курды не покинут территорию. На следующий день представители курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщили об окончательном отводе своих бойцов от сирийско-турецкой границы.

Источник: Газета Известия